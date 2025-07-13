والدة أسير "إسرائيلي": جهات متطرفة تضغط على "نتنياهو" لإفشال الصفقة

قالت والدة الأسير الإسرائيلي في غزة، "نمرود كوهين"، إن مجموعة من الجهات المتطرفة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضغط على بنيامين نتنياهو، من أجل إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأعربت والدة "كوهين" عن أملها بإبرام صفقة التبادل، آملةً "ألَّا يصغي نتنياهو لهذه الأصوات".

وتابعت حديثها في تصريحات صحفية: "إن ضغط ترامب سيتغلب عليهم".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أوضحت في تصريحات سابقة، أن ويزر الأمن القومي إيتمار بن غفير يزيد الضغط ضد صفقة التبادل ويعمل خلف الكواليس لإفشالها.

وأشارت إلى أنه يتحدث مع عدد من وزراء الليكود في محاولة لإقناعهم بمعارضة الصفقة.

وفي السياق، قال مهندس "صفقة شاليط" جرشون باسكين، إن حركة "حماس" عرضت إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب لكن "إسرائيل" رفضت.

وكشفت استطلاعات رأي إسرائيلية حول الحرب على غزة، أن أغلبية الإسرائيليين يفضلون التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، ويضمن إتمام صفقة شاملة مع حركة "حماس" للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.