"يونيسف": إصابة أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إنه تم تشخيص إصابة أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأضافت "يونيسف"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أكثر من 1,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضحت أن هذه الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مطالبة بضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بسرعة، وعلى نطاق واسع.

وفي تصريح سابق، قال متحدث باسم "يونيسيف" في فلسطين أن معدل قتل "إسرائيل" للأطفال في غزة منذ 7 أكتوبر بلغ نحو 27 طفلا يوميا، منوهًا لعدم وجود تفسير للإسراف في القتل الذي يشهده قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم المنظمة، إلى أن أطفال غزة هم الذين يدفعون الثمن الأكبر في الحرب.