"حماس" و"الجهاد" تناقشان أوضاع غزة والتهدئة

التقى وفدان من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" اليوم الأحد. وناقشا الأوضاع السياسية والإنسانية على الساحة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان لـ "حماس"، تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن وفد الحركة بقيادة محمد درويش؛ رئيس المجلس القيادي التقى آخر من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وتوقف الوفدان أمام التضحيات الهائلة للشعب الفلسطيني والمعاناة الإنسانية جراء حرب الإبادة والتجويع ومشاهد المجازر اليومية على يد الاحتلال بهدف تمرير مخططاته الخبيثة والخطيرة على شعبنا ومستقبله.

وأضاف البيان: "كما توقف الوفدان بكل اعتزاز وإكبار أمام الأداء البطولي للمجاهدين وما اتسموا به من شجاعة وجرأة وإقدام، وحجم الخسائر التي يوقعونها يوميا في صفوف جيش العدو".

وبحث وفدا "حماس" و"الجهاد"، تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدين أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.

وبحث الوفدان ردود الاحتلال على التي المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها.