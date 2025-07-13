استشهاد الصحفي فادي خليفة بمدينة غزة

استشهد الزميل الصحفي فادي خليفة، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف إسرائيلي، في مدينة غزة؛ وهو الصحفي الثاني الذي تغتاله قوات الاحتلال في قطاع غزة، خلال أقل من 24 ساعة.

وارتقى الزميل "خليفة" شهيدًا جراء استهداف إسرائيلي خلال تفقده لمنزله في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن عن استشهاد الزميل الصحفي حسام صالح العدلوني، وزوجته وأطفاله الثلاثة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وباستشهاد الصحفي فادي خليفة يرتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني بقطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 231 شهيدًا، إلى جانب مئات الإصابات.

وتُواصل قوات الاحتلال حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 646 تواليًا، تزامنًا مع استمرار استهداف المدنيين وارتكاب مجازر بحق المجوّعين.

ومنذ فجر اليوم الأحد، استشهد 92 مدنيًا فلسطينيًا بقصف الاحتلال على قطاع غزة، بينهم 52 وسط وجنوبي القطاع، وفق مصادر طبية.