أبو عبيدة: الشهيد محمد الضيف وجه للاحتلال أقسى ضربة في تاريخه

قال "أبو عبيدة"، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الشهيد الراحل محمد الضيف، الذي قاد مع إخوانه طوفان الأقصى، وجّه للعدو الصهيوني أقسى ضربةٍ في تاريخه.

وأضاف "أبو عبيدة" في تغريدات عبر صفحته الرسمية على منصة "تيليغرام"، وتابعتها "الرسالة نت" اليوم الأحد، أن "الضربة أدت إلى إسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين، وإعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد".

وأكمل: "عامٌ على رحيل شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف". منوهًا: "عقودٌ من الجهاد والمطاردة والتضحية والقيادة والإبداع تكللتْ بالشهادة، ليلتحق قائدنا الكبير بركب شهداء شعبنا وقادته العظام".

واستطرد: "لتختلط دماؤه وإخوانه القادة بدماء أبناء شعبنا وأمتنا، الذين ضحّوْا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين".

ولفت "أبو عبيدة" النظر إلى أن "الضيف أحيا في الأمة جمعاء ذكرى الصحابة والمجاهدين الأوائل كَعَلِيٍّ وخالد والقعقاع والمثنى وغيرهم من القادة الفاتحين".

وتابع: "ظلّ (الضيف) لعقود مُلهماً للأجيال التي لم تعرف صورته، ولكنها كانت تفخر بفعالِ كتائبه المظفرة، وسيبقى كما غيره من القادة العظام نبراساً لكل أحرار العالم".

وأكد الناطق باسم القسام: "لا يزال إخوان الضيف وأبناؤه ومحبوه في كل بقاع العالم يواصلون طريقه، ويكبّدون الاحتلال كل يومٍ مزيداً من الخسائر الاستراتيجية".

وختم تغريداته: "وسيبقى طيف الضيف كابوساً يؤرق مجرمي الحرب واللصوص؛ الذين لن يهنؤوا بعيشٍ في أرض فلسطين بعد أن خطّ الضيف وإخوانه بدمهم الفصل الأخير في سِفْر تحرير فلسطين".