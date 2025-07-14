الصحة: أسرى الطواقم الطبية يعيشون ظروفًا مأساوية وصعبة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الأسرى من الطواقم الطبية في معتقلات الاحتلال يعيشون ظروفًا مأساوية وصعبة.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" يوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا مشددة على الأسرى بشكل عام، وعلى الأسرى من الطواقم الطبية بشكل خاص.

وأضافت أن محامية الأسير الطبيب حسام أبو صفية تصف حالته الصحية بالصعبة والحرمان المتعمد من العلاج.

وبينت أن محامية أبو صفية وفق آخر زيارة له تصف وحشية مايتعرض له خلال التحقيق وتعرضه للضرب بشكل متواصل.

وأشارت إلى أن أبو صفية والمعتقل منذ 27 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي فقّد 40 كغم من وزنه، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.

وذكرت أن 360 من الطواقم الصحية تعرضوا للاعتقال منذ بداية حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة.

ولفتت إلى أن من بين الأسرى المعتقلين أطباء من ذوي الخبرة الطبية والتخصصات المهمة، والتي حُرم المرضى والجرحى منها.

وطالبت الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال بحق الأسرى من الطواقم الطبية والضغط للافراج عنهم.