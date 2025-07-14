الاحتلال يعترف: تضرر نصف أسطول دبابات (مركافاه 4) خلال الحرب على غزة

كشفت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، أن نحو نصف أسطول دبابات (مركافاه 4) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض لأضرار خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ويُعد هذا الطراز من الدبابات الأكثر تطورًا ضمن الترسانة العسكرية الإسرائيلية، حيث يُروّج لها على أنها تتمتع بقدرات عالية في الحماية والقتال، إلا أن نتائج المعارك في غزة أظهرت هشاشتها أمام تكتيكات المقاومة الفلسطينية.

وتأتي هذه الاعترافات في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأوساط العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال، على خلفية الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش في الأرواح والعتاد منذ بداية العدوان على غزة.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أعلنت مرارًا استهدافها عدداً كبيراً من دبابات ومدرعات الاحتلال في مختلف محاور القتال، باستخدام عبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع، ما ألحق خسائر جسيمة بصفوف القوات المتوغلة.