ارتفاع عدد القتلى في السويداء إلى 89 وسط اشتباكات عنيفة لليوم الثاني

ارتفع عدد الضحايا في محافظة السويداء جنوب سوريا إلى 89 قتيلاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك مع تواصل الاشتباكات العنيفة منذ صباح الأحد بين مقاتلين من أبناء المحافظة وقوات مهاجمة تضم عناصر من عشائر البدو، وتشكيلات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية السورية.

وبحسب المرصد، فإن عدد الجرحى تجاوز 200 مصاب، نُقلوا إلى المستشفى الوطني في السويداء، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية وضغط كبير على الكوادر الصحية.

الاشتباكات تتركز في الريف الغربي للمحافظة، خصوصًا عند محور قرية كناكر، وبلدتي الثعلة والمزرعة، حيث تبدي المجموعات الدرزية مقاومة شرسة في مواجهة الهجوم الذي انطلق من ريف درعا الشرقي.

وشهد صباح اليوم أعنف المواجهات، بعد هجوم مسلّح واسع النطاق شنته مجموعات من أبناء عشائر البدو بمساندة قوات رسمية، في تصعيد غير مسبوق يهدد بتدهور أمني واسع في جنوب سوريا.