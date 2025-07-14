مؤسسات غزة لممثل الاتحاد الأوروبي: تصريحاتك لا تعكس الواقع والمجاعة مستمرة

أكدت مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة أن تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، بشأن فتح المعابر وإدخال المساعدات "لا تعكس الواقع الحقيقي"، مشيرة إلى أن المجاعة ما تزال تتفاقم وأن ما يصل من مساعدات لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان المنكوبين.

ودعت المؤسسات الممثل الأوروبي إلى زيارة ميدانية عاجلة للاطلاع بنفسه على الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعدم الاعتماد على تقارير ومعلومات مضللة صادرة عن سلطات الاحتلال.

كما شددت المؤسسات على أن استمرار المجازر بحق المدنيين ومنع دخول المواد الغذائية والطبية والوقود يُعد جريمة حرب موثقة، محذرة من محاولات "تجميل صورة الاحتلال" أمام المجتمع الدولي.