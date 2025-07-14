نتنياهو يضغط على أحزاب الحريديم لتمرير قانون الإعفاء من التجنيد وسط تصاعد الأزمة

أفادت صحيفة "واينت" العبرية، الاثنين، بأن أزمة قانون التجنيد في إسرائيل تشهد تصاعداً ملحوظاً، حيث وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الكنيست فور انتهاء جلسة محاكمته، لمتابعة التطورات والضغط على أحزاب الحريديم (اليهود المتدينين) لعدم معارضة مسودة القانون الجديدة التي تمنح إعفاءً من الخدمة العسكرية.

وتأتي هذه التحركات في ظل خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بشأن مشروع القانون، وسط انتقادات واسعة من الشارع الإسرائيلي الذي يرى أن القانون يكرّس التمييز ويقوّض مبدأ المساواة في "الخدمة العسكرية الإلزامية".