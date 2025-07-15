مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ282

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، في ظل استمرار القصف والحصار والتجويع الممنهج الذي يستهدف السكان في كافة مناطق القطاع.

واستشهد 6 مواطنين من عائلة واحدة، هم الأب مراد أبو جراد وزوجته ياسمين، وأطفالهم الأربعة: وسيم (10 أعوام)، غسان (12 عامًا)، ناصر (18 عامًا)، وريماس (19 عامًا)، بعد استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤويهم قرب مسجد فلسطين بحي الرمال، غربي مدينة غزة. العائلة كانت من النازحين من بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي مجزرة جديدة، استشهد 5 مواطنين من عائلة نصار، وأصيب آخرون، بينما لا يزال عدد من الضحايا مفقودين تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفته طائرات الاحتلال في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ.

كما استهدفت طائرات الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين في محيط أبراج طيبة في منطقة المواصي غرب خانيونس، ونفذت عمليات نسف مبانٍ سكنية في شرق جباليا البلد، فيما لا تزال مناشدات المواطنين تتواصل لإنقاذ العالقين بعد قصف الاحتلال لمنطقة الزرقا في جباليا، وسط منع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المكان.

وفي ظل هذه الجرائم، يتواصل الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، مع إغلاق كافة المعابر ومنع إدخال المساعدات، ما أدى إلى اتساع المجاعة وانتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال والنساء.

🔴 الإحصائية اليومية لوزارة الصحة – غزة:

120 شهيدًا (بينهم 3 انتشال من تحت الأنقاض) و557 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

58,386 شهيدًا و139,077 إصابة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

7,568 شهيدًا و27,036 إصابة منذ 18 مارس 2025 فقط.

838 شهيدًا و5,575 إصابة من بين من سقطوا أثناء انتظار أو استلام المساعدات الغذائية فيما بات يعرف بـ"شهداء لقمة العيش".