اكتشاف 200 حالة يوميًا لأطفال يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة

كشف أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، عن تفاقم خطير في أوضاع الأطفال الصحية، معلنًا أنه يتم يوميًا اكتشاف 200 حالة جديدة لأطفال يعانون من سوء التغذية، وسط تقديرات بأن الأعداد الحقيقية أكبر وتزداد بشكل متسارع.

وأوضح الشوا أن هذه الأرقام تعكس جانبًا من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل الحصار المشدد وغياب المساعدات الغذائية والدوائية، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي يوشك على الانهيار الكامل، خصوصًا مع تعطل عمل المستشفيات ونقص الوقود وانعدام الرعاية الأولية.

وأشار إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب الجارية منذ أكثر من 640 يومًا، مؤكدًا أن صور الهزال الحاد والضعف العام أصبحت مشهدًا متكررًا في أقسام الطوارئ والعيادات المتبقية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة مجاعة متواصلة، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال الغذاء والدواء، وتستمر في قصف المناطق السكنية ومراكز الإيواء، مما يفاقم من معاناة السكان، خصوصًا في صفوف الأطفال والنساء والنازحين.

ودعا الشوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأطفال المحاصرين والمرضى، قبل فوات الأوان