وزارة التربية: استكمال الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية لطلبة غزة السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن استكمال كافة الترتيبات لعقد امتحان الثانوية العامة – الدورة الثالثة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2005، وذلك يوم السبت القادم الموافق 19 يوليو 2025، مشيرة إلى أن الامتحان سيتم تنفيذه إلكترونيًا من خلال برمجية خاصة، بعد الانتهاء من الترتيبات التقنية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين للامتحان يبلغ نحو ألف وخمسمائة طالب وطالبة، مضيفة أنه سيتم تنفيذ اختبار تجريبي يوم الخميس 17 يوليو 2025، لضمان جاهزية الطلبة وتقييم فعالية المنصة الإلكترونية.

وبيّنت الوزارة أن هذه الدورة تُعد جزءًا من خطة مرحلية لعقد الامتحان الإلكتروني لطلبة توجيهي 2005 و2006 مستقبلاً، بما يضمن تطوير آليات التقييم ومرونتها في ظل التحديات القائمة.

رابط تحميل برمجية الامتحان للطلبة:

http://moe.edu.ps/GazaApp.apk

رابط تعليمات التسجيل وخطوات التثبيت:

http://moe.edu.ps/TawjihiExam.pdf

ملاحظة: يخص هذا الإعلان طلبة الثانوية العامة - الدورة الثالثة 2023 (مواليد 2005) فقط.