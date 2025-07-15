د. أبو سلمية: مستشفيات غزة على شفا الانهيار الكامل بسبب نفاد الوقود

حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة مئات الجرحى والمرضى في قطاع غزة، مع دخول أزمة الوقود مرحلة حرجة تنذر بتوقف الخدمات الصحية بشكل كامل خلال ساعات.

وأكد أبو سلمية في تصريح صحفي أن مستشفى الخدمة العامة قد توقف فعلياً عن العمل بسبب نفاد الوقود، بينما سيتوقف مجمع الشفاء الطبي – أكبر مستشفيات القطاع – خلال ساعات في حال لم يتم توفير الوقود بشكل عاجل. كما أشار إلى أن مستشفى الحلو على وشك التوقف خلال أقل من 4 ساعات.

وأضاف أن بقية المستشفيات "على أحسن تقدير ستواصل العمل حتى يوم غد فقط"، محذرًا من أن كافة الخدمات الحيوية من العناية المركزة، حضانات الأطفال، غسيل الكلى، غرف العمليات، المختبرات ستتوقف، ما يعرض حياة مئات المرضى للخطر الحقيقي.

وطالب أبو سلمية الجهات المعنية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ النظام الصحي في غزة ومنع وقوع كارثة إنسانية كبرى تهدد أرواح الأبرياء المحاصرين في القطاع.