معاريف: مقتل جنود داخل دبابة ميركافا يضع علامات استفهام حول أقوى دبابة في العالم

أكّد المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، آفي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، أنّ الجنود الثلاثة الذين أعلن جيش الاحتلال عن مقتلهم في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، أمس، قد قتلوا داخل دبابة من طراز "ميركافا مارك 4"، والتي يُروَّج لها على نطاق واسع بأنها "أفضل وأقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية والتدريع".

وأوضح أشكنازي أنّ الجيش لم يتمكن حتى صباح اليوم من تحديد طبيعة السلاح الذي دمّر الدبابة، مشيراً إلى أنّ هناك احتمالين جاري التحقيق فيهما: إما أنّ الدبابة تعرّضت لهجوم بصاروخ مضاد للدروع، أو أنّ عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مزروعة أسفل مسارها.

وتُعد هذه الحادثة ضربة موجعة للمنظومة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما أنّ دبابة ميركافا مارك 4 تُشكّل العمود الفقري لسلاح المدرعات، وتُقدَّم بوصفها محصنة أمام مختلف التهديدات الميدانية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى فعالية تحصيناتها في مواجهة المقاومة الفلسطينية وتكتيكاتها المتقدمة في ميدان القتال داخل غزة.