قيادي في القسام للجزيرة: لا نعتمد على تهريب السلاح عبر مصر وتدمير رفح جريمة بأهداف سياسية

أكد مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة، مشددًا على أن ما يروّجه الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص مجرد أكاذيب تُستخدم لتبرير عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر، في تصريحات حصرية لقناة الجزيرة، إن "القسام تعتمد في تسليحها على قدرات ذاتية متطورة، وعلى التصنيع العسكري المحلي الذي أثبت فاعليته خلال معارك سابقة، لا سيما في معركة طوفان الأقصى".

وأضاف: "ما يروّجه العدو كمبرر لتدمير مدينة رفح وجعلها معسكرًا نازيًا، ما هو إلا تلفيق يخدم أهدافًا سياسية داخلية وخارجية، ولن يغيّر من واقع أن المقاومة مستمرة ومتجذرة وتزداد قوة".

وأشار إلى أن "ما قبل طوفان الأقصى وما بعده، هو تأكيد عملي على أن استراتيجية المقاومة تقوم على الاكتفاء الذاتي، والتطوير المستمر لقدراتها القتالية"، مؤكدًا أن الاحتلال "يبحث عن ذرائع لتبرير جرائمه أمام المجتمع الدولي بعد انكشاف زيف رواياته".

وتتعرض مدينة رفح منذ أشهر لحملة عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، أدت إلى استشهاد آلاف المدنيين وتدمير واسع في البنية التحتية، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية شاملة.