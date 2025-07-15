15 شهيداً منذ فجر اليوم في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة بغزة

استشهد خمسة عشر مواطناً فلسطينياً، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جرّاء سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية ومحلية، فقد توزعت حصيلة الشهداء على النحو التالي:

سبعة شهداء من عائلة نصار، ارتقوا بعد قصف استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

شهيدان في استهداف مباشر لبرج "شو وحصري" في شارع الوحدة وسط المدينة.

شهيدان ارتقيا متأثرين بجراح أصيبا بها في وقت سابق.

أربعة شهداء في قصف استهدف منزلاً سكنياً في منطقة الزرقا شمال المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ283 على التوالي، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود، وتهديدات متواصلة لحياة المدنيين.