طفل من كل 10 يخضعون للفحص يعاني سوء تغذية بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء، إن طفلًا من كل عشرة أطفال يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة يعاني من سوء التغذية.

وأكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما في تصريحات صحفية، أن الفرق الصحية التابعة لأونروا تسجل ارتفاعاً في معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر.

وكانت "أونروا" قد حذرت في وقت سابق، من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الإمدادات الأساسية واستمرار القيود على دخول المساعدات.

وقالت "أونروا" في بيانٍ لها، إن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية رغم الظروف الميدانية الصعبة والحصار المشدد المفروض على القطاع منذ آذار الماضي، مشيرة إلى أن عياداتها رصدت ارتفاعًا مقلقًا في حالات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والفئات الضعيفة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، قد أعلنت قبل يومين عن تشخيص إصابة أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من سكان القطاع، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال يواصل منع دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل كامل منذ أكثر من 3 أشهر، مما أدى إلى تفاقم خطر المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات جراء الجوع ونقص المكملات الطبية.

وشملت سياسة الاحتلال منع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد الطبية في إطار ما اعتبره "المكتب الحكومي" بسياسة "تجويع ممنهجة"، في وقت يعيش فيه نحو 1.25 مليون شخص في مستويات "جوع كارثي"، ويعاني 96% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.