"أونروا": "إسرائيل" تقتل يوميًّا صفّا دراسيا كاملا من أطفال غزة

أكد مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تقتل يوميا، ما يعادل صفّا دراسيا كاملا من الأطفال في قطاع غزة.

وقال مدير شؤون "أونروا" بغزة، سام روز، في بيان: "في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط، ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الأطفال".

وكان عدد طلاب الصف الدراسي في قطاع غزة يتراوح ما بين 35-45 طالبا، قبل اندلاع الإبادة التي حولت غالبية المدارس التابعة لوكالة "أونروا" إلى مراكز لإيواء النازحين.

ويشكل الأطفال إلى جانب النساء الغالبية العظمى من ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" منذ أكثر من 21 شهرا، والتي قتلت خلالها ما يزيد عن 18 ألف طفل وصل منهم للمستشفيات نحو 16 ألفا و854، وفق أحد معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يعيش الأطفال في القطاع واقعا صعبا جراء عمليات النزوح القسري المتكررة، فضلا عن الجوع والعطش الناجمة عن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مصادر الغذاء والمياه، وإغلاق المعابر.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وسط مجاعة فتكت بعشرات الأطفال.