مادونيسلا: "إسرائيل" تتحدى المحاكم الدولية والوضع في غزة يزداد سوءا

استنكر سفير جنوب افريقيا لدى هولندا، فوسي مادونسيلا، استمرار "إسرائيل" بارتكاب ممارسات تكرس الاحتلال والإبادة الجماعية بقطاع غزة، رغم الآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لتوجيه "تل أبيب" للالتزام بالقوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الإنسان.

وكشف مادونسيلا في لقاء صحفي، أن الوضع في قطاع غزة "ازداد سوءا منذ رفعت بلاده دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لإدانتها بارتكاب إبادة جماعية في القطاع"، مبينا أن "إسرائيل" غير راغبة بالالتزام بالتدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة.

وقال: "نؤمن أن قرار جنوب إفريقيا بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية كان صائبا، فالوضع آنذاك كان خطيرا، لكننا نعتقد أن الوضع في القطاع ازداد سوءا، وهذا يؤكد مجددًا صحة قرار جنوب إفريقيا في اللجوء للمحكمة بهدف الحصول على تدابير مؤقتة في المرحلة الأولى".

وأوضح مادونسيلا أن "إسرائيل لا ترغب في الالتزام بالتدابير المؤقتة" الصادرة عن المحكمة.

وأضاف: "المجتمع الدولي نفسه يرى أن الوضع في غزة ما كان ليصل إلى ما هو عليه اليوم لو كانت إسرائيل التزمت بالتدابير المؤقتة".

وأكد أن "إسرائيل" لم تلتزم بالرأي الاستشاري الذي دعاها إلى الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة خلال عام واحد، مضيفا: "لا نرى أي مؤشر على أن إسرائيل تستعد للالتزام".

وعليه، اعتبر مادونسيلا أن "إسرائيل" حوّلت عملية توزيع المساعدات الإنسانية إلى "فخٍ مميت" متحدية تلك التدابير.

وقال: "الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضمن آلية توزيع المساعدات الحالية لا تتوافق إطلاقًا مع التدابير المؤقتة التي أعلنتها المحكمة العام الماضي".

وفي تقييمه لمقترح "إسرائيل" تحويل منطقة رفح جنوب قطاع غزة إلى "مدينة إنسانية" يُجبر الفلسطينيون على النزوح إليها دون مغادرتها، قال مادونسيلا: "ما يسمى بالمخيم الإنساني، من وجهة نظرنا، ليس إلا معسكر اعتقال، ويتعارض بشكل صارخ مع الرأي الاستشاري ال

مناهض للاحتلال".