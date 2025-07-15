صلاح عبد العاطي: "إسرائيل" تضلل الرأي العام والمساعدات مازالت محاصرة

أكد الحقوقي *صلاح عبد العاطي*، رئيس الهيئةالدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن ما يُروّج له إعلاميًا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "ليس سوى تضليل للرأي العام"، مشددًا على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع ما زالت تتدهور بشكل خطير، بفعل الحصار المشدد والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإغاثة.

وقال عبد العاطي في تصريح خاص بالرسالة نت "الحديث عن إدخال مساعدات بكميات مقبولة أو بالحد الأدنى *غير صحيح إطلاقًا*. فحتى هذه اللحظة، *تفرض سلطات الاحتلال قيودًا واسعة ومشددة* على دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع".

وأضاف: "رغم وجود *آلاف الشاحنات المنتظرة على المعابر*، إلا أن إسرائيل *لا تسمح لها بالدخول*، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية القائمة، *وخاصة المجاعة الحادة* التي تضرب السكان المدنيين، وتحديدًا الأطفال والمرضى وكبار السن".

وشدد عبد العاطي على أن هذه الممارسات تُعد *انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني*، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل والفاعل لإنهاء الحصار، وضمان التدفق السريع وغير المشروط للمساعدات".