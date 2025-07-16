غزة : تحذيرات من كارثة صحية بسبب طفح محتمل لبركة الشيخ رضوان

حذرت بلدية غزة من خطر محدق في بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان، بسبب تزايد ارتفاع منسوب البركة إلى مستوى خطير جدا، مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين القاطنين في محيط البركة، وسط مخاوف مستمرة من طفح البركة التي تمتلئ بمياه الصرف الصحي.

وأوضحت البلدية أن منسوب البركة بلغ نحو 6.10 أمتار، نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إليها يوميًا، ما يؤدي إلى ارتفاعه بمعدل 30 سنتيمترًا يوميًا.

وفي المقابل، أشارت إلى أن ساعات تشغيل مضخات تصريف البركة بسبب خفض كميات الوقود اللازمة لتشغيلها وتصريف المياه العادمة الواردة يوميًا، وكذلك خفض منسوب المياه فيها.