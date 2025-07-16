مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 58479 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 139355، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:11 مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع في ساعات الصباح الأولى

4:53 إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية على منطقتي السطر والقرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

4:52 مصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة

4:44 غارة جوية إسرائيلية على بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

4:42 مصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب الكلية التطبيقية في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

4:21 غارة من الطيران المروحي الإسرائيلي على شقة سكنية لعائلة أبو ظهير غربي دير البلح وسط قطاع غزة

4:15 استشهاد الطفل إبراهيم محمد على رستم في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين خلف محطة العطار غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة

4:11 استهدافات متتالية من الطيران المروحي الإسرائيلي وسط قطاع غزة

3:42 غارة إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:11 استشهاد الطفل أسامة نسيم ماجد أبو دقة (6 أعوام) في قصف على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:42 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في محيط محطة طبريا وجامعة الأقصى في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:27 قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:12 تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية في منطقة السطر شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:04 (محدث) مستشفى العودة - النصيرات: استقبلنا 3 شهداء بينهم طفلين و16 إصابة بينهم سيدة حامل و5 أطفال جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" خيمة تؤوي نازحين بالقرب من صالة زهرة الربيع بمخيم 2 وسط قطاع غزة

00:40 مستشفى العودة - النصيرات: وصل المشفى شهيدان بينهم طفل و16 إصابة بينهم سيدة حامل و5 أطفال جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" خيمة تؤوي نازحين بالقرب من صالة زهرة الربيع بمخيم 2 وسط قطاع غزة

00:37 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية جنوبي وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:30 شهيد ومصابون في غارة جوية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين مخيم 2 غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:22 جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تفجير روبوتات مفخخة في منطقة الكتيبة ومحيطها شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:21 قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

00:20 غارة جوية إسرائيلية غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:14 إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوبي منطقة المسلخ جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة