الصحة: انخفاض حالات الولادة نحو 41% في غزة

اعلن مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن انخفاض حالات الولادة ،إلى نحو 41% جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة ،منير البرش، بتسجيل أكثر من 128 حالة لأطفال ولدوا مشوهين نظرا لانعدام المكملات الغذائية للأمهات.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ممنهجة بحق النساء والأطفال في القطاع.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يكتفي بالصمت أمام كل ما يجري في القطاع من انتهاكات في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة إبادة للنسل الفلسطيني.

ودعا البرش المجتمع الدولي للتحقيق في نوعية الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد سكان القطاع.

كما وطالب المجتمع الدولي بحماية الكوادر الصحية والمنشآت الطبية في القطاع.