51 شهيدًا في غزة منذ الفجر بينهم 21 من طالبي المساعدات

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى واحد وخمسين شهيدًا منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء واحدًا وعشرين شهيدًا من طالبي المساعدات الإنسانية، استُهدفوا خلال محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال قطاع غزة، في مشهد يتكرر يوميًا وسط غياب أي حماية للمدنيين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة جرائم ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع المحاصر.