حركة الأحرار تدين مجزرة خانيونس وتحمل الاحتلال وأمريكا المسؤولية الكاملة

أدانت حركة الأحرار الفلسطينية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين الذين تجمعوا لتسلُّم المساعدات الإنسانية جنوب مدينة خانيونس، ما أسفر عن ارتقاء 21 شهيداً، بينهم 15 اختناقاً بفعل الغازات السامة التي أطلقها الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذه الجريمة المتكررة تجسد انهيارًا أخلاقيًا وإنسانيًا غير مسبوق، وتشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان" وفق القانون الدولي والإنساني.

وحمّلت "الأحرار" الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب المؤسسة الأمريكية المسماة (GHF)، المسؤولية القانونية الكاملة عن ارتكاب المجزرة، معتبرةً أن استخدام الغذاء كسلاح حرب ووسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين جريمة تستوجب المحاسبة الدولية.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف المجازر الوحشية وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في الحرية وتقرير المصير.