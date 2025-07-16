رابطة علماء فلسطين تحذّر من خطوات تهويدية خطيرة في الحرم الإبراهيمي

أعربت رابطة علماء فلسطين عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات بلغت ذروتها بمحاولة الاحتلال نقل صلاحيات إدارة الحرم من وزارة الأوقاف الإسلامية إلى جهات استيطانية متطرفة.

وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت الرابطة أن الاحتلال يواصل سياساته التهويدية بحق الحرم، والتي شملت سابقًا منع رفع الأذان، وإغلاق الحرم أمام المسلمين خلال المناسبات الدينية، ورفع علم الاحتلال على أسواره، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تهدف لتغيير طابعه الإسلامي.

واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوات تمثل عدوانًا صارخًا على المقدسات الإسلامية، مؤكدة أن الحرم الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص لا يحق لأحد المساس به أو الشراكة فيه.

ودعت الرابطة في بيانها علماء الأمة ومؤسساتها الشرعية إلى فضح جرائم الاحتلال والتصدي لها بكل الوسائل المشروعة، كما طالبت أهالي الضفة الغربية والخليل خاصة بالوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه المخططات التهويدية.

وفي ختام البيان، حمّلت الرابطة السلطة الفلسطينية مسؤولية دينية ووطنية في حماية الحرم الإبراهيمي ومنع تغوّل الاحتلال داخله، داعية الله تعالى لحفظ المقدسات الإسلامية، ورد كيد المعتدين، ونصرة الشعب الفلسطيني.