القسام تعلن تنفيذ عمليات ضد آليات وتجمعات لجيش الاحتلال شرق غزة وجنوب خانيونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ مجموعة من العمليات النوعية استهدفت آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت الكتائب أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع "D9"، مستخدمين قذيفتي "تاندوم" وقذيفة "الياسين 105"، وذلك قرب دوار الإصلاح في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بتاريخ 7 يوليو 2025.

كما أعلنت القسام عن قصف تجمع لجنود وآليات العدو قرب صالة المهند في السطر الغربي شمال مدينة خانيونس، باستخدام قذائف الهاون، إضافة إلى استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس، بالاشتراك مع سرايا القدس، بعدد من قذائف الهاون.

وتأتي هذه العمليات في إطار تصدي فصائل المقاومة للعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أشهر، والذي أسفر عن دمار واسع وآلاف الشهداء والجرحى.