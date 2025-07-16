(حزب الله) يدين العدوان الصهيوني على سوريا

أدان (حزب الله) في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف الأراضي السورية، واعتبره اعتداءً صارخًا على السيادة الوطنية السورية، وانتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية، واستمرارًا لمسلسل الاعتداءات التي يشنها العدو الإسرائيلي على دول محور المقاومة.

وأشار البيان إلى أن هذا العدوان يشكل "حلقة جديدة من المخططات الصهيونية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، وزرع الفتن والانقسامات"، مؤكدًا أن العدو يحاول الظهور بمظهر الضامن لأمن الشعوب، بينما هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف البيان أن "العدو لا يحترم عهدًا ولا يفهم إلا لغة القوة، ويواصل تعامله مع شعوب المنطقة كأدوات في خدمة مشروعه الاستيطاني الاحتلالي"، داعيًا أبناء الشعب السوري إلى تعزيز وحدتهم الداخلية، والتكاتف في وجه العدوان والاحتلال.

كما دعا (حزب الله) الشعوب العربية والإسلامية إلى اليقظة في مواجهة هذا "الكيان المارق"، مؤكدًا أن "الموقف الواضح والحازم في مقاومة العدو والتصدي له هو الضمانة الوحيدة لحفظ كرامة الأمة ووحدتها وسيادتها".

وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب السوري سيبقى عصيًّا على كل محاولات التطويع، وأن المقاومة ستظل خيارًا ثابتًا في مواجهة المشروع الصهيوني.