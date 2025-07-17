المجازر متواصلة.. مستجدات حرب الإبادة في يومها الـ650 على غزة

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، في اليوم الـ650 من حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط تصعيد دموي طال المدارس والمنازل ومراكز توزيع المساعدات، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.

فقد استُشهد ما لا يقل عن 89 فلسطينيًا خلال الساعات الماضية، بينهم عائلات بأكملها، في قصف جوي ومدفعي عنيف استهدف مخيمات اللاجئين، والأحياء السكنية، ومواقع الإغاثة الإنسانية.

واستهدفت طائرة انتحارية إسرائيلية مدرسة "أبو حلو" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين، وإصابة آخرين، في جريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي ضد المدارس والمؤسسات المدنية.

في شمال القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة كاملة، باستهداف منزل المواطن محمد عبد ربه شهاب في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وخمس من بناته، إثر تسوية المنزل بالأرض.

وفي خانيونس، واصلت قوات الاحتلال سياسة تفجير المنازل وتهجير السكان قسرًا، وسط قصف مدفعي عنيف طال منطقة بطن السمين جنوب المدينة.

أما في مدينة غزة، فشنّت الطائرات الحربية غارات مكثفة على حي الزيتون وحي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الشوارع الحيوية، بينها شارع صلاح الدين، حيث ألقت طائرات استطلاع "كواد كوبتر" قنابل تسببت في حالة من الذعر والدمار.

وفي واحدة من أبشع المجازر، أعلن مستشفى العودة عن وصول 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى، معظمهم أطفال، جراء قصف الاحتلال تجمعًا سكنيًا في بلوك 3 بمخيم البريج. ومن بين الشهداء:

عبد الشافي أبو غرقود،

إبراهيم الزمر،

شادي الشلبي،

جبري محمود عيسى،

إسماعيل حافظ الدباكي،

مؤمن خميس عيد،

وزوجة المواطن محمد الداية.

كما استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع "المساعدات الأمريكية" في نتساريم، وهم:

محمد غياض أبو صليح،

حمزة أبو هويشل،

عمرو محسن أبو هويشل،

محمد كمال القطشان.

المجازر لم تتوقف، والقصف يطال كل زاوية في القطاع، فيما يعاني السكان من حصار خانق، وانعدام للغذاء والماء والدواء، وسط صمت دولي مشين وتواطؤ مكشوف يتيح استمرار حرب الإبادة بلا محاسبة أو رادع.