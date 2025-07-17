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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الرسالة نت

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدَّوا طقوسًا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال التي قامت بإبعاد المصلين الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم.

وتتواصل اقتحامات المستوطنين بشكل يومي للمسجد الأقصى في محاولة لفرض واقع تهويدي وتقسيم زماني ومكاني، في ظل تصاعد الدعوات من جماعات "الهيكل" لاقتحامات واسعة خلال ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل" في الأيام المقبلة.

 

 

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