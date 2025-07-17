الاحتلال يعترف بإصابة 5 من جنوده بينهم حالتان خطيرتان في عمليتين وسط غزة

أفاد مراسل القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة أربعة جنود من لواء المظليين، اثنان منهم بحالة خطيرة، إثر استهدافهم من قِبل مقاوم فلسطيني خرج من فتحة نفق وأطلق قذيفة مضادة للدروع، أعقبها بإطلاق نار كثيف من سلاح رشاش، ما أدى إلى وقوع الإصابات المباشرة في صفوف القوة.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب جندي من وحدة “يهلوم” بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ مهام ميدانية في وسط قطاع غزة، يوم أمس.

وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة عمليات متصاعدة تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.