إصابات في قصف إسرائيلي استهدف كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة

أُصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف كنيسة دير اللاتين الواقعة في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني أن 6 مواطنين من الطائفة المسيحية أُصيبوا في القصف، من بينهم الأب جبرائيل، راعي طائفة دير اللاتين، مشيرة إلى أن حالتين من المصابين توصف بالحرجة جدًا.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصعيد مستمر، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 23 شهيدًا وإصابة العشرات منذ ساعات فجر اليوم