حماس: مجاعة غزة بلغت «مستويات خطيرة» ويجب كسر الحصار فورًا

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل» لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مُحذّرةً من أنّ المجاعة وصلت إلى «مستويات خطيرة» تهدّد حياة السكان، ولا سيّما الأطفال.

وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للحركة، أكدت حماس استخدام الحكومة الإسرائيلية «الجوع والحرمان من المواد الأساسية» كسلاح إبادة ممنهجة ضد المدنيّين، مستمرةً منذ أكثر من 21 شهراً، معتبرةً ذلك «واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث».

وأضاف البيان أنّ «تجاهل المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، لهذه المأساة الإنسانية يمثل سابقة خطيرة تُكرّس منطق العربدة وانتهاك القانون الدولي والإنساني»، مطالباً بضغط دولي لكسر «حلقة القتل والإبادة والتجويع» في القطاع.

ويخضع قطاع غزة لحصار مشدد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية التي أودت بحياة آلاف المدنيين ودمّرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية. وتقول منظمات إغاثة دولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون نقصاً حادّاً في الغذاء والماء والدواء، مع تحذيرات متكررة من خطر المجاعة.