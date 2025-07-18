مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 58667 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 139974، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

5:18 قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد العيساوي من مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس

3:53 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

3:19 تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي الإسرائيلي على شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

3:11 جيش الاحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين للمرة الثانية شرقي مدينة غزة

2:44 جيش الاحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة

2:25 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:42 غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة

1:35 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف خيام نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة:

١-حسن العلمي

٢-دينا سائد الخطيب

٣-سارة العلمي

٤-سوزان أبو شهلا

1:23 الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف قصفه على مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:07 استشهاد امرأة وطفل وإصابة 20 في قصف خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:05 دبابات إسرائيلية تطلق النار والقذائف في محيط منطقة الكتيبة والسطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:03 استشهاد طفل من عائلة العلمي وإصابة 15 آخرين في قصف من مروحيات إسرائيلية على خيام نازحين في الأرض الطيبة ونادي الوكالة البحري غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:49 (محدث) شهيد طفل ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من الأرض الطيبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:38 جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:37 غارة من الطيران المروحي بالقرب من بوابة الطالبات في جامعة الأقصى غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:35 مصابون في قصف إسرائيلي استهدف نادي الوكالة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:21 غارة من الطيران المروحي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:13 استشهاد عبد المعطي مصعب ياسين و ووالدته ياسمين ياسين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة الحناوي محيط سجن أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:02 الدفاع المدني: انتشال شهيدين و9 إصابات من استهداف مدرسة الحناوى وسجن أصداء فى الحي الياباني شمال مدينة خانيونس