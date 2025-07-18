تركيا: نرفض محاولات "إسرائيل" تغيير وضع الحرم الإبراهيمي بالخليل

أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن "رفضها محاولات إسرائيل تغيير وضع الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) أو اغتصاب الصلاحيات التي تعود للفلسطينيين".

وفي بيان لها، دعت الخارجية التركية، وكالات الأمم المتحدة المعنية، سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المحاولة التي تنتهك القانون الدولي وتشكل اعتداء على القيم الإنسانية.

وأضافت الوزارة "نرفض محاولات إسرائيل تغيير وضع الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واغتصاب السلطات التي تعود للفلسطينيين".