انتحار 18 جنديًا "إسرائيليًّا" منذ بداية عام 2025

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن بيانات غير رسمية تكشف عن ارتفاع كبير في حالات الانتحار بين جنود الجيش خلال عام 2025، وسط استمرار رفض الجيش الإعلان عن هذه الأرقام رسميًا.

وأوضحت المصادر أن 18 جنديًا انتحروا منذ بداية العام الجاري، بينهم 15 حالة في النصف الأول و3 حالات إضافية في الشهر الحالي فقط.

ويُعد هذا الرقم ضعف عدد حالات الانتحار التي سجلت في نفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت 9 حالات، كما يتجاوز عدد حالات النصف الأول من عام 2023 البالغ 11 حالة قبل اندلاع الحرب.

واستنادًا لإحصائية رسمية منشورة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، فإن نحو 5200 جندي إسرائيلي أو 43% من الجرحى الذين يتم استقبالهم في مراكز إعادة التأهيل، يعانون الإجهاد اللاحق للصدمة.

وتوقعت الاحصاءات أن يتم علاج حوالي 100 ألف شخص، نصفهم على الأقل يعانون اضطراب ما بعد الصدمة بحلول عام 2030.