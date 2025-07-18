حماس: الاحتلال يرتكب جريمة متعمدة باستخدام المجاعة كسلاح ضد غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تعكس ما وصفته بـ"تراكم الإخفاقات" لدى الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الحرب تمثل منعطفًا استراتيجيًا في تاريخ الصراع، يكشف هشاشة الكيان الإسرائيلي المتزايدة، ويفضح ما يرتكبه من جرائم قتل وتجويع وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان نقلته "الرسالة نت"، إن "المقاومة الفلسطينية، بتنوع تكتيكاتها وثباتها، تواصل إرباك حسابات العدو، وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميًا بأساليب جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم ما يبذله من محاولات لتركيع الشعب عبر الحصار والتجويع".

وحذّرت حماس من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، معتبرة أن "المجاعة التي يفرضها الاحتلال تمثل جريمة متعمدة ضد الإنسانية، يستخدم فيها الطعام كسلاح حرب لإخضاع شعب صامد"، داعية إلى "تحرك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين".

وفي ما يخص ملف الأسرى، شددت الحركة على أن الاحتلال "فشل في تحرير جنوده بالقوة"، ولم يعد أمامه سوى خيار الصفقة مع المقاومة، "وفق شروطها وإرادتها وبما يضمن الحقوق الوطنية والإنسانية العادلة، وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي"، بحسب البيان.

يُذكر أن قطاع غزة يشهد منذ أكثر من تسعة أشهر عدوانًا إسرائيليًا واسعًا، خلّف آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات أممية متزايدة من وقوع مجاعة وشيكة في المناطق المحاصرة.