مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية لليوم الـ 652 تواليا ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، مع تصاعد المجازر التي تستهدف النساء والأطفال، واستمرار الحصار الخانق الذي تسبب بتفاقم المجاعة ومستويات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال، في ظل صمت دولي مطبق.

وشنت طائرات الاحتلال، مساء الجمعة، غارات جوية على مختلف أرجاء قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي تركز في المناطق الشرقية من مدينة غزة، خاصة حي التفاح، ومخيم النصيرات وسط القطاع، وخانيونس جنوبا.

ويوم أمس، استشهد نحو 10 مواطنين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات شمالي مدينة رفح وفي جنوبي وادي غزة وسط القطاع.

هذه آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة:

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مخيم جباليا شمال القطاع.

ومساء أمس الجمعة، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مفترق العباس غربي مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسة غارات على حي التفاح شرقي المدينة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خانيونس جنوب القطاع، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مدينة خانيونس.

وفي وقت سابق، ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين في الحي الياباني غربي مدينة خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقى شهيدان من منتظري المساعدات، برصاص قوات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات بوصول شهيدين و4 إصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع "المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" على شارع صلاح الدين جنوبي وادي غزة وسط القطاع. والشهيدان هما علاء يعقوب البحيصي، وفارس عطا جابر.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي المدينة.

واستشهد المواطن محمد جاد الله أحمد ضهير (62 عامًا) جراء إطلاق نار من مُسيرة إسرائيلية تجاه خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف مُسيّرة تابعة للاحتلال على منزل بشارع المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالقرب من دوار أبو مازن في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد المواطن يحيى رياض الملاحي (16 عامًا) بنيران مسيرة إسرائيلية قرب بوابة أصداء الشمالية، شمالي مدينة خانيونس.