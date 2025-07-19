القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

أعلنت القوات اليمنية التابعة لحركة أنصار الله الحوثي، ليلة السبت، عن استهدافها مطار اللد "بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".

وأكدت القوات اليمنية، في تصريح وصل "الرسالة نت"، أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت بهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.

وحثت القوات أبناء الأمة العربية والإسلامية كافة بالخروج دعما وإسنادا لغزة "فقد اشتدَّ عليهم الوجعُ، وكثرَ الفزعُ، وهم في حصارٍ ظالمٍ لا ينقطعُ، وعدوانٍ آثمٍ لا يتوقفُ".

وخاطبتهم القوات بالقول إن الاحتلال "إذا تمكن من تنفيذ خططه في غزة، فالدور القادم عليكم".

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرار عملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.