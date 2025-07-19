بابا الفاتيكان يجدد دعوته نتنياهو إلى وقف الإبادة بغزة

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الجمعة، مجددا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان ونتنياهو في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على كنيسة "العائلة المقدسة" شرقي مدينة غزة، وفق بيان صدر عن حاضرة الفاتيكان.

وقال البيان، إن البابا ليو الرابع عشر أجرى صباح الجمعة اتصالا مع نتنياهو، "في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بعضهم في حالة خطيرة".

وأضاف: "خلال الاتصال، جدد قداسة البابا نداءه من أجل تجديد الجهود من أجل المفاوضات، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب".

وأعرب مجددا، وفق البيان، عن قلقه إزاء "الوضع الإنساني المأساوي لسكان غزة، الذين يدفع أطفالهم وكبار السن والمرضى ثمناً باهظاً".

وفي ختام الاتصال، شدد بابا الفاتيكان على "الحاجة الملحة لحماية أماكن العبادة، خاصة حماية المؤمنين".