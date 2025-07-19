32 شهيدًا وعشرات المصابين إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في رفح وخانيونس

استشهد 32 مواطنًا على الأقل وجرح العشرات، صباح السبت، إثر استهداف الاحتلال طالبي المساعدات في خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية ومحلية ارتقاء 32 شهيدًا على الأقل، وأكثر من 100 مصاب، إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات عند نقطة التوزيع الأمريكية في شارع الطينة جنوب خانيونس، وفي منطقة الشاكوش شمال لرفح.

وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي.

وعرف من بين الشهداء في خانيونس:

١.صبري منتصر صبري جاد الله

٢.إبراهيم صبري إبراهيم العرجا

٣.محمد فرج صالح أبو عنزة

٤.حسين حسن موسى دبور

٥.محمود محمد أحمد زعرب

٦.عمرو روحي عبد القادر أبو رياش

٧.محمود عارف راغب أبو معمر

٨.راسل عطا الله عبد الواحد أبو عاذرة

٩.حيدر علي أحمد عثمان

١٠.أحمد رنين محمد أبو حبيب

١١.هشام منذر خضر فسيفس

١٢.رفيق أيمن رفيق سمور

١٣.خليل صلاح عبد الفتاح أبو شاويش

١٤.خميس سمير محمد خليل

١٥.عبد الله أحمد سمير أبو عمشة

١٦.علي فايز علي أبو عابد

١٧.حسن أمين محمد حماد

١٨.فايز جميل أحمد أبو عكر

١٩.عبد الله فتحي حمدان الدباري

٢٠.موسى حيدر موسى الدربي

٢١.حسام سميح سليم قديح

٢٢.نعيم حمدي أحمد المصري

٢٣.محمد فؤاد محمد طومان

٢٥.أحمد نعيم عبد المجيد كلاب

٢٦.معاوية فوزي سليمان الكحلوت

إضافة إلى 4 آخرين مجهولي الهوية، بينهم سيدة.

وتستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين استشهد منهم المئات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، بتاريخ 27 مايو/ أيار 2025.

وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.