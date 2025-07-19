التعليم: 4 آلاف طالب توجيهي قتلهم الاحتلال بغزة

قال وزير التربية والتعليم الفلسطيني أمجد برهم، إن 4 آلاف طالب وطالبة من بين 78 ألفاً من طلبة الثانوية العامة ارتقوا شهداء، بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح "برهم" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 293 مدرسة من أصل 309 داخل قطاع غزة، مشدداً على ضرورة وقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع.

ويتقدم اليوم قرابة 1500 طالب وطالبة، لعقد امتحان الثانوية العامة – الدورة الثالثة (توجيهي 2005) إلكترونياً في قطاع غزة، من خلال نظام برمجي خاص.

ويوم الخميس، أجرى الطلبة اختباراً تجريبياً؛ بهدف تقييم الجاهزية التقنية وتدريب الطلبة على آلية التقديم.