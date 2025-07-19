حماس تدعو لانتفاضة أممية من أجل المجوعين المذبوحين في غزة ابتداء من يوم غد الأحد

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى حراك عالمي واسع تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن الاحتلال يرتكب جرائم غير مسبوقة بحق المدنيين في القطاع، من خلال القصف المتواصل والتجويع المتعمّد، في ظل صمت دولي وتخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان وإنهاء الحصار.

وطالبت حماس بأن يكون يوم غد الأحد، 20 يوليو/تموز، والأيام القادمة، أياماً عالمية للتضامن مع غزة، عبر تنظيم المسيرات الجماهيرية والفعاليات المنددة بالعدوان، ورفع الصوت عالياً ضد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ودعت الحركة إلى استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والنقابية والطلابية للضغط على الاحتلال، والعمل على فضح جرائمه بحق النساء والأطفال والمرضى، مشددة على ضرورة توحيد الجهود عربياً وإسلامياً ودولياً لوقف الإبادة والتجويع المستمر.

وفي ختام البيان، حمّلت حماس حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو مسؤولية الاستهتار بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، داعية إلى تحرك فوري يضع حدّاً للعدوان المستمر على غزة.