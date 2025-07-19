الصحة: 98 شهيدًا و511 إصابة في غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم، عن استشهاد 98 مواطنًا، بينهم 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، وإصابة 511 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف الكثيف والاستهداف المتكرر.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 58,765 شهيدًا، و140,485 مصابًا.

وفيما يخص الفترة ما بين 18 مارس 2025 وحتى اليوم، أوضحت الوزارة أن عدد الشهداء بلغ 7,938 شهيدًا، في حين سجلت الإصابات 28,444 إصابة.

أما عن ضحايا المساعدات الإنسانية، فأفادت وزارة الصحة أن 14 شهيدًا وأكثر من 94 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات خلال اليومين الماضيين، ما يرفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" إلى 891 شهيدًا، وأكثر من 5,754 مصابًا منذ بداية العدوان.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع تتدهور بشكل كارثي، وسط استمرار الحصار واستهداف الطواقم الطبية والمدنيين.