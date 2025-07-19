أبو بكرة: أوروبا شاركت في خديعة قذرة لتجويع غزة

اتهمت خالدية أبو بكرة، عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، الدول الأوروبية بتنفيذ "خديعة قذرة" بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الترويج الكاذب لإدخال مساعدات إنسانية خلال الأسبوع الأخير، بينما كانت في الواقع جزءًا من مخطط ممنهج لتجويع المدنيين بالشراكة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، قالت أبو بكرة إنّ الاتحاد الأوروبي نسّق بشكل مباشر مع العدو الصهيوني، وساهم في تعميق المجازر والحصار على غزة، عبر إطلاق وعود زائفة واستخدام المساعدات كغطاء سياسي ودبلوماسي لتمرير الوقت وتبرئة الذات أمام الرأي العام.

وأضافت: "ما جرى ليس إهمالًا ولا سوء إدارة، بل سياسة متعمدة تهدف إلى ترك غزة تموت جوعًا حتى تنكسر"، مؤكدة أن شعبنا لا يُكسر بالجوع ولا يركع تحت الحصار.

وأشارت أبو بكرة إلى أن الأشهر الماضية أثبتت أن أوروبا لم تكن طرفًا محايدًا، بل شاركت بشكل فعّال في الجريمة من خلال الصمت، والتواطؤ، وتزويد الاحتلال بالسلاح والدعم السياسي، مشددة على تحميل دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المركّبة.

ودعت أبو بكرة جماهير الشعب الفلسطيني، وقوى التضامن في أوروبا، وكافة الأحرار في العالم، إلى فضح الأكاذيب الأوروبية وتصعيد المواجهة الشعبية ضد السياسات التي تشارك في فرض الموت البطيء على غزة.