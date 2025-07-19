المديرية العامة للشرطة تدين جريمة اغتيال مدير شرطة النصيرات وعائلته

أدانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، بأشد العبارات، جريمة الاغتيال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم السبت 19 يوليو 2025، بحق العقيد/ عمر سعيد عقل، مدير شرطة النصيرات في المحافظة الوسطى، إثر استهداف منزله في بلدة الزوايدة، ما أدى إلى استشهاده مع 11 من أفراد عائلته.

وأكدت المديرية أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من المجازر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتستهدف بشكل خاص منتسبي الأجهزة الشرطية الذين يواصلون أداء واجبهم المدني والوطني في أحلك الظروف.

وشددت على أن استهداف الضباط وهم خارج إطار المواجهات العسكرية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف الأجهزة المدنية ومقراتها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المتكررة بحق المدنيين والعاملين في المؤسسات الخدمية.

وأكدت المديرية أن هذه الجريمة لن تُثني رجال الشرطة عن مواصلة أداء واجبهم في حماية الجبهة الداخلية وخدمة أبناء شعبنا الصامد، وستبقى الشرطة الفلسطينية ركيزة أساسية في صمود المجتمع في وجه العدوان.