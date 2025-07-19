حماس تثمّن قرار مجموعة لاهاي لدعم فلسطين بفرض عقوبات على الاحتلال

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس القرار الصادر عن مجموعة لاهاي لدعم فلسطين في العاصمة الكولومبية بوغوتا، والذي تضمّن فرض عقوبات على كيان الاحتلال الصهيوني، من بينها حظر توريد الأسلحة والذخائر إليه، ومراجعة الاتفاقات المبرمة معه، وتسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزّة.

وأكدت الحركة أن هذا الموقف يمثّل تعبيراً حيّاً عن الضمير العالمي الحر الرافض لجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، حيث بلغت المأساة الإنسانية ذروتها بفعل المجازر والتجويع وحرمان السكان من مقوّمات الحياة الأساسية.

ودعت حماس جميع دول العالم إلى التحرّك العاجل لتشكيل أوسع جبهة دولية لعزل الاحتلال وفضح جرائمه، وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليه، بما يؤدي إلى وقف عدوانه المستمر ضد المدنيين الأبرياء، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.