القسام: تفجير جرافة ودبابتي ميركفاه وإصابات مؤكدة بجباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بتاريخ 14 يوليو 2025.

وأكدت الكتائب، في بيان عسكري، أن مجاهديها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "D9" صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار، بالقرب من مدرسة "أربكان" في جباليا، ما أدى إلى وقوع أضرار مباشرة في الجرافة.

وفي عملية أخرى، أشار البيان إلى أن مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف دبابتي "ميركافاه" بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار، في كل من شارع "الدبور" وشارع غزة القديم في المدينة ذاتها، مؤكدة رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإخلاء المصابين من الموقعين.

وتأتي هذه العمليات في إطار رد القسام المتواصل على العدوان الإسرائيلي، والتصدي للتوغلات البرية في مناطق شمال القطاع.