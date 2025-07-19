المصري: برنامج الغذاء العالمي شريك في تجويع غزة

اتهم عاكف المصري، المفوّض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، برنامج الغذاء العالمي بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في جريمة تجويع الشعب الفلسطيني، وذلك عقب إعلان البرنامج وقف توزيع المساعدات في القطاع.

وقال المصري في تصريح عاجل، إن قرار البرنامج يُعدّ شراكة واضحة في تنفيذ سياسة الاحتلال الرامية لإحداث المجاعة، مشيراً إلى أن البرنامج رفض جميع المحاولات والمبادرات التي قُدمت له لضمان استمرار المساعدات، مبرراً قراره بحجج غير واقعية تتعلق بالفوضى و"السطو" على المساعدات.

وأضاف أن خطاب البرنامج الإعلامي الذي حمّل الشعب الفلسطيني مسؤولية الفوضى في توزيع المساعدات، تجاهل المسؤول الأول عن الجريمة وهو الاحتلال، واصفاً الخطاب بـ"الازدواجي" الذي يُبرّئ الجلاد ويتّهم الضحية.

وأشار المصري إلى أن طريقة توزيع المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين، مما يضعه في خانة "الشركات الأمريكية الإسرائيلية" المتورطة في العدوان، على حدّ تعبيره.

وختم المفوض العام بتأكيد أن الأداء الضعيف للبرنامج والوعود الأوروبية الزائفة يجعل من المؤسسات الدولية والأممية والأوروبية شريكاً أساسياً في تجويع الشعب الفلسطيني واستمرار معاناته.